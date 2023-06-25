حمد بن جاسم يغرد بذكرى مرور "عقد" على تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في قطر

غرّد رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني على حسابه في "تويتر"، بمناسبة ذكرى مرور عقد (10 سنوات) على تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في قطر بتاريخ ا25 يونيو 2013.

وكتب الشيخ حمد بن جاسم في "تويتر": "إذ تحل ذكرى تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى حفظه الله، فلا بد أن نهنئ أنفسنا قبل أن نرفع إلى مقام سموه تهانينا، فقد كان سموه طيلة سنوات حكمه عند حسن ظن شعبه به، يعمل من دون كلل أو ملل لتحقيق طموحاتنا جميعا رغم كل الزوابع التي مرت ومازالت تمر بالمنطقة ولم يشغله شيء عن التقدم بخطى ثابتة في كل المجالات بهدوء وحكمة.. أدام الله سموه ذخرا وسندا للشعب والوطن".

ولم يشغله شيء عن التقدم بخطى ثابتة في كل المجالات بهدوء وحكمة.

أدام الله سموه ذخرا وسندا للشعب والوطن. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 24, 2023

جدير بالذكر أن الشيخ تميم بن حمد تولى مقاليد الحكم في البلاد يوم 25 يونيو 2013، إثر إعلان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في خطاب موجه للشعب القطري، تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده الأمين، ومبايعة الشعب القطري له أميرا للبلاد.

المصدر: RT