رئيس دولة الإمارات ونائباه يهنئون أمير قطر

بعث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: وام