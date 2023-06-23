"بيضربني وبيغتصبني"..مطربة مصرية تستغيث من "بطش" زوجها الملحن (فيديو)

استغاثت المطربة المصرية ميرنا طارق، من زوجها الملحن أحمد البرازيلي، لافتة إلى تعرضها للعنف والاعتداء الجنسي وابتزازه لها.

وفي منشور بموقع "فيسبوك"، كتبت: "أنا ميرنا طارق وزوجي الملحن أحمد البرازيلي، بتعرض للابتزاز والتهديد من زوجي بيضربني وبيغتصبني، وبيبتزني بحاجات معاه ومش عارفة اعمل ايه، وحابسني في البيت ودلوقتي لوحدي وهربانة منه".

وأضافت: "أنقذوني..أنا كنت ساكتة عشان بنتي، يا ريت تنقذوني منه لو جرالي حاجة أنا وبنتي يبقى هو اللي عمل فيا كدة، يا ريت شير كتير وصلوني لأكبر مسؤول في مصر، أنا بموت كل ثانية انقذوني أنا وبنتي".

في حين أثارت هذه الاستغاثة موجة من الغضب والتضامن مع ميرنا، حيث طالب الكثيرون بإنهاء هذا النوع من العنف المنزلي وحماية النساء منه.

هذا ونشرت المطربة مقطع فيديو أكدت فيه أنها ذهبت لقسم الشرطة لعمل محضر عدم تعرض، مؤكدة أنها صاحبة منشور الاستغاثة.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أشارت ميرنا طارق إلى أنها في البداية تحدت أهلها حتى تتزوج من الملحن أحمد البرازيلي، حيث كانوا يرفضون تلك الزيجة تماما، الأمر الذي أدى إلى قطع العلاقات بينها وبين أهلها لتتزوج منه، وعاشت معه تحت سقف واحد، حتى أنجبت منه ابنتهما ديجا.

وذكرت أن زوجها بعد ذلك أصبح شخصا آخر، حيث كان يعتدي عليها بشكل دائم، سواء بالضرب أو الاغتصاب، مردفة: "بيضربني ضرب موت وجسمي مشوه منه، ده غير إنه بيعتدي عليا جنسيا غصب عني، والاغتصاب بدأ من 6 شهور، وعملتله محضر".

وأفادت بأن أي مشادة بينهما لا بد أن تنتهي بالضرب المبرح، ورغم ذلك كانت حريصة على أن تظهر أمام الآخرين، أنها تعيش حياة زوجية سعيدة، في الوقت الذي حاولت الانتحار بسببه مرتين، موضحة أنها طلبت الطلاق من زوجها عدة مرات، حتى تلقت تهديدات عديدة منه وشقيقته بالقتل وخطف ابنتها ديجا، وتشردها في الشارع، نظرا لأن أسرتها لم تعد على اتصال بها.

كما لفتت ميرنا إلى أن زوجها أنتج لها نحو 3 أغاني، منها اثنتان مع المطرب مصطفى قمر، وأنه لحن العديد من الأغاني لكبار الفنانين المصريين والعرب.

وختمت حديثها بالقول: "كنت مستحملة الضرب والإهانة عشان بنتي، وعشان ده الراجل اللي اتحديت أهلي عشانه، لكن متحملتش الاغتصاب أبدا، وخوفت كمان لما هددني بخطف بنتي ديجا، عشان كدة طلعت وطلبت أن الناس تلحقني، وكمان قالي انه معاه حاجات يبتزني بيها"، مرجحة أنه صورها بنفسه خلال علاقتهما.

المصدر: "القاهرة 24" + "صدر البلد"