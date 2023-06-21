القبض على راقصة مصرية بسبب فيديوهات

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على الراقصة بوسي لاتهامها بنشر فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية ومخالفة للآداب العامة ونشر الفسق والفجور.

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وأكدت التحريات الأولية أن المتهمة بوسي نشرت فيديوهات مثيرة للغرائز، بهدف تحقيق نسب مشاهدة وزيادة التفاعل، والتحصل على أرباح مالية من خلال نشر مقاطع الرقص الخاصة، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور.

وبتكثيف التحريات، رصدت شرطة الآداب مقاطع الرقص الخاصة بالمتهمة بوسي، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابها الشخصي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة من القبض على المتهمة، واقتيادها إلى القسم للتحقيق في الواقعة، وتم تحرير المحضر، وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المخالفين والمتهمين بنشر محتوى يسير الغرائز الجنسية، وبهدف نشر الفسق والفجور ومخالفة الآداب العامة للمجتمع المصري.

المصدر: القاهرة 24