لافتة على قبر قاتل نيرة أشرف تثير جدلا وغضبا واسعين في مصر.. ماذا كتب عليها؟! (صورة)

أثارت لافتة رخامية وضعت على قبر محمد عادل المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف في جامعة المنصورة، غضبا وجدلا كبيرين في مصر.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وضع أسرة محمد عادل قاتل نيرة أشرف، لافتة على قبره دون عليها اسمه وجملة "شهيد عريس الجنة"، إلا أنها اختفت بعد يوم واحد من وضعها.

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وأفادت مواقع إخبارية أن أسرة عادل هي من وضعت اللافتة، ما تسبب في مشادات كلامية بينهم وبين المشرفين على المقبرة، وأدى لطردهم لعدم ملكيتهم للمقبرة.

وأزال أحد المسؤولين عن المقابر اللافتة بسبب دفنه في مقابر الصدقة والتي تعتبر ملك للجميع وليس لحق أسرة أي متوفى وضع أي لافتة تحمل أي اسم عليها.

وشيع عدد محدود من أهالي المدان محمد عادل جثمانه إلى مثواه الأخير داخل مقبرة الشيشيني للصدقة بمقابر سيدي خلف بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

ونفذت الأجهزة الأمنية، الأربعاء 14 يونيو 2023 حكم إعدام محمد عادل المدان بقتل زميلته بعد رفض الطعن المقدم من قبل دفاع المتهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية