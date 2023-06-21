كوريا الجنوبية.. الشرطة تحتجز متهمة بجريمة صادمة ومروعة بحق رضيعيها

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أنها احتجزت امرأة يشتبه في قيامها بقتل طفليها حديثي الولادة وإخفاء جثتيهما في ثلاجة بمقر إقامتها.

ونقلت وكالة "يونهاب" أن الأم الثلاثينية خنقت طفليها حتى الموت بعد وقت قصير من ولادتهما على التوالي في نوفمبر 2018 ونوفمبر 2019، لتحتفظ بعد ذلك بجثتيهما في ثلاجة شقتها في "سوون"، جنوب العاصمة سيول.

وأشارت قوات الشرطة إلى أن الأم قد أنجبت الطفلين في المستشفيات، لكنها قتلت أحدهما في منزلها والآخر بالقرب من المستشفى بعد يوم واحد من ولادتهما، كما اعترفت المشتبه بها بأنها قتلت الطفلين بسبب المصاعب الاقتصادية في تربيتها لثلاثة أطفال، موضحة أنها كذبت على زوجها وأخبرته بأنها أجهضت الطفلين.

وأفادت الشرطة بأن زوجها ادعى أنه كان على علم بحملها، لكنه لم يكن يعلم بجريمة القتل المزعومة، مصرحا أنه صدق ما قالته.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انطلق تحقيق الشرطة، على إثر تلقي تقرير من حكومة مدينة "سوون" حول الطفلين اللذين لم يتم الإبلاغ عنهما عند الولادة، رغم وجود سجلات تثبت مولدهما، حيث اكتشف مجلس التدقيق والتفتيش الأمر خلال مراجعة حديثة لوزارة الرعاية الاجتماعية، فيما حاولت حكومة البلدية إجراء تفتيش ميداني لمنزل المشتبه بها، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفضها.

وتخطط الشرطة لطلب مذكرة توقيف لها، بعد اختتام التحقيق وتشريح جثتي الطفلين لمعرفة السبب الدقيق لموتهما.

المصدر: "يونهاب"