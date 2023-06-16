سيؤول تمدّد الإقامة لأجنبي مخالف بعد تقديمه معلومات عن تنظيم "داعش"

مددت كوريا الجنوبية إقامة أسرة عامل مهاجر بعد إبلاغه عن أحد أتباع تنظيم "داعش" الإرهابي، ومساعدته الأمن في جمع المعلومات عنه وطرده من البلاد.

هذا وسبق أن أبلغ العامل المدعو اختصارا بـ"أيه"، وهو مهاجر من إحدى دول جنوب شرق آسيا، بمعلومات عن أجنبي يعرف اختصارا بـ"بي" وهو من أتباع تنظيم "داعش" يحمل مقطع فيديو عن طريقة تصنيع أسلحة، ممّا ساعد الشرطة والاستخبارات في جمع المعلومات وأدلة، وتم على إثر ذلك طرد "بي" من أراضي الدولة .

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إلى ذلك، ادّعى "أيه" بأن أسرته في بلاده يُمكن أن تتعرّض للانتقام من منظمات إرهابية في حال عودة "بي" الى موطنه في نوفمبر من عام 2019، وبذلك أقرت وزارة العدل الكورية الجنورية تمديد الإقامة لأسرته.

يُشار إلى أن مكتب الهجرة في مدينة كوانغجو رفض تمديد فترة الإقامة في يوليو عام 2021، بحجة أنه لم يثبت وجود مخاوف من التهديدات.

غير أن وزارة العدل أقرّت تمديد إقامة الأسرة بعد مراجعة ملفها وذلك تقديرا لتعاون أيه مع سلطة التحقيق وسط مخاوف من تعرضه لأعمال إرهابية.

المصدر: يونهاب