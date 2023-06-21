بالفيديو.. وفاة مغني راب أمريكي أمام الجمهور

توفي مغني الراب الأمريكي ميلتون باول، المعروف باسم "Big Pokey"، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد سقوطه أمام الجمهور خلال حفل غنائي في ولاية تكساس.

ويظهر فيديو منتشر على المواقع الاجتماعية "بيغ بوكي" وهو يقدم عرضا فنيا أمام الجمهور، قبل أن يسقط أرضا بشكل مفاجئ. وحاول عدة أشخاص التدخل لتقديم الإسعافات الأولية لكن دون جدوى.

Dear Pro Covid Vaxers,



Do you seriously not want to know what the fuck is going on?



Another horribly saddening case of ‘died suddenly’ to somebody performing - this time Big Pokey aka Milton Powell. RIP.



There are THREE other stories like this - just from today.



These… pic.twitter.com/1veuEqKu67 — Concerned Citizen (@cotupacs) June 19, 2023

وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولون محليون أن المغني توفي، في وقت متأخر من مساء السبت، عن عمر يناهز 45 عاما.

وجاء في بيان على صفحة باول الرسمية على إنستغرام أنه "كان محبوبا جدا من قبل عائلته وأصدقائه ومعجبيه المخلصين".

المصدر: RT