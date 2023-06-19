عسكري متقاعد يستعرض قصرا قديما للملك خالد بن عبد العزيز في الطائف ويكشف أين كان يصلي الجمعة (فيديو)

وثق عسكري سعودي متقاعد مقطع فيديو استعرض خلاله قصر قديم للملك خالد بن عبد العزيز آل سعود في الطائف، كاشفا أين كان يصلي يوم الجمعة.

وقال في الفيديو:"رحمك الله يا الملك خالد بن عبد العزيز، كنت وأنا جندي أمسك حراسة على هالباب وبجوار الباب مكتب ضابط خفر ومكتب رقيب". وأشار إلى مكان سكن العسكريين "السرية الأولى في الحرس الملكي بالطائف"، ومكتب القائد اللواء ظافر العمري.

كما استعرض مكان سكن الأفراد ومدخل الأفراد ومدخل المعسكر وشارعين يؤديان إلى البوابة، ونافورة كانت تعمل 24 ساعة خاصة إذا ذهب الملك خالد إلى القصر، ومضى قائلا:"بوابة قصر الملك خالد، شفها يا ما الدنيا بسيطة والناس متواضعة، القصر كله الآن غابة، أشجار، مافيه أحد".

واستعرض أيضا مستودعات المواد الغذائية وخزان المياه ومحطة الكهرباء، ومسجد الملك خالد، لافتا إلى أن الملك رحمه الله كان يذهب إلى المسجد ويصلي مع العسكريين خاصة يوم الجمعة.

يذكر أن الملك خالد تولى الحكم يوم 25 مارس 1975 بعد اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وتوفي يوم 13 يونيو عام 1982.

المصدر: "المرصد"