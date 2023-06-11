صورة الشيخ محمد بن زايد مع حفيدته الشيخة سلامة بنت محمد تثير تفاعلا (صورة)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لظهور لافت للشيخة سلامة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، حفيدة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في آخر أحدث ظهور لها.

ونشر مغردون إماراتيون صورة الشيخة سلامة بنت محمد وجدها الرئيس الإماراتي من على درج الطائرة قبل مغادرتهم تركيا، داعيين الله أن يحفظهم ويرعاهم.

صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد حفظه الله ورعاه

مع حفيدته الشيخة سلامة بنت محمد بن حمد آل نهيان . pic.twitter.com/S2XceVMN8X — محمد البلوشي 🇦🇪 (@Mohammad_ae) June 11, 2023

UAE 🇦🇪 President HH Sheikh Mohamed bin Zayed departed Türkiye with his granddaughter Sheikha Salama bint Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan … 🖤🤍🙌🏻 pic.twitter.com/tkUj5pBUBb — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) June 11, 2023

وأمس السبت، حضر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، الذي أقيم على استاد أتاتورك بإسطنبول، حيث توج مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يملكه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدف نظيف على إنتر ميلان الإيطالي في مباراة النهائي.

المصدر: RT