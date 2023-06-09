استعدادا لموسم الحج..رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار (صور + فيديو)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، مساء يوم الجمعة، رفع كسوة الكعبة المشرفة، استعدادا لحج هذا العام.

وأوضحت الرئاسة قائلة: "مما جرت عليه العادة من كل عام، يرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا من سطح المطاف".

وأضافت: "يغطى الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني بعرض مترين من الجهات الأربع للكعبة المشرفة".

تقرير مرئي | استعدادًا لدخول موسم حج هذا العام، 6 مراحل لرفع كسوة الكعبة المشرفة وفريق فني مختص للحفاظ على نظافته وسلامته.#بسلام_آمنين#من_الوصول_إلى_الحصولpic.twitter.com/so1hQitT1m — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 9, 2023

المصدر: RT + "عكاظ"