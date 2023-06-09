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استعدادا لموسم الحج..رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار (صور + فيديو)

مجتمع

استعدادا لموسم الحج..رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار (صور + فيديو)
AFP
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، مساء يوم الجمعة، رفع كسوة الكعبة المشرفة، استعدادا لحج هذا العام.

وأوضحت الرئاسة قائلة: "مما جرت عليه العادة من كل عام، يرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا من سطح المطاف".

وأضافت: "يغطى الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني بعرض مترين من الجهات الأربع للكعبة المشرفة".

المصدر: RT + "عكاظ"

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