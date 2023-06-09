حرم ولي العهد السعودي ترعى حفلا خيريا لجمعية النهضة

رعت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، حرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حفل جمعية النهضة الخيري، على مسرح ميادين بمحافظة الدرعية.

وحضر الحفل، المؤسس والرئيس الأعلى لجمعية النهضة، الأميرة سارة بنت فيصل بن عبد العزيز، وعدد من الأميرات، وكبار الشخصيات، وعدد من نساء المجتمع الداعمات للعمل الخيري.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تأتي رعاية حرم ولي العهد، امتدادا لدورها في تمكين الأفراد من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمها الجهود المبذولة للارتقاء بمهاراتهم تعليميا ومهنيا ليكونوا فاعلين في مجتمعهم، بالإضافة إلى تشجيعها المبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها جمعية النهضة في مجال تمكين المرأة ودعم القطاع غير الربحي، انطلاقاً من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

هذا وتهدف جمعية النهضة من خلال إقامة هذا الحفل إلى ضمان استدامة البرامج التنموية المخصصة لأبناء وبنات أسر جمعية النهضة، حيث خُصص ريع الحفل بأكمله لمشروعات برنامج التأهيل المهني الذي يستهدف أبناء وبنات أسر الجمعية لتوفير الدعم الأكاديمي لهم، وتقديم ورش عمل تطوّر مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، ليكونوا أكثر قدرة على صناعة مستقبلهم، وفق "واس".

من جهتها، أعربت رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز، خلال كلمتها عن شكرها وامتنانها للأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز لإيمانها بالعمل الخيري، واهتمامها بتنمية المجتمع والقطاع غير الربحي، ودعمها لمبادرات تمكين فئة الشباب.

وأوضحت الأميرة موضي قائلة: "أتقدم بالشكر والتقدير والامتنان والعرفان بالفضل لقادة وطننا العظيم، وأحمد الله وأشكره على قيادتهم الحكيمة التي نرى نتائجها اليوم في تمكين المواطن وتنمية الوطن بكل عدل ومساواة".

هذا وعبرت الرئيس التنفيذي لجمعية النهضة الدكتورة مزنة عمير العمير، عن امتنانها للأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز على دعمها برامج الجمعية وإيمانها برسالتها.

كما نوهت بالدعم المقدم من ضيوف الحفل الخيري وأثره في استدامة برامج الجمعية.

المصدر: "واس"