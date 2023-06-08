معارض سعودي يروي موقفا إنسانيا للأمير محمد بن سلمان تجاهه ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشر بمواقع التواصل مقطع فيديو للمعارض السعودي المتواجد خارج المملكة أحمد هارون، كشف فيه موقفا إنسانيا لولي العهد محمد بن سلمان تجاهه، بعد سنوات من "الإساءة للمملكة ورموزها".



وتوجه المعارض السعودي هارون، التي قالت صحيفة "المناطق" إنه "يعاني الفقر والشتات في الغربة"، برسالة إلى السعوديين قائلا: "

قائلًا: " واجب إنساني وأخلاقي، ومن المروءة والشرف، أن أقول ما حدث معي وهذا بيكون آخر مقطع لي، سأحذف كل المقاطع أيضا وأغلق حسابي بعد أسبوع"، حيث طلب من السعوديين أن يحذفوا كل المقاطع المسيئة التي شاركها طوال الـ10 سنوات الماضية ضد المملكة،

وأشار إلى أن مسؤولا من وزارة الخارجية السعودية اتصل فيه وقال له إن "سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، عرف عن حالته، وقال كلمتين بس..طمنوني على بناته ولا يقصر عليهم شيء".

وأضاف: "بعد ما العالم كله تركني، بعد 10 سنوات من التطاول المتزايد والمتكرر من طرفي في حق الدولة، العالم كلهم تركوني، من مهتم ببناتي هو محمد بن سلمان"، لافتا إلى أنه يشعر بالخجل من نفسه ومن تصرفاته المسيئة، حيث أردف قائلا: "أنا خجلان من نفسي ولا أجد كلمات، من جد عجزت أعرف معدنك يا ابن سلمان، يقولون إن الذهب أغلى المعادن، لكن أنت أغلى من الذهب".

وحسب صحيفة "المناطق"، فإن "هارون أمين أحمد هو مواطن سعودي معارض يقيم في الوقت الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية تخلى عنه كل من دعمه وغرر به وتركه يواجه الفقر في بلاد الغربة، ولم يقف معه في محنته إلا بلاده التي انبرى في شتمها السنوات الماضية".

المصدر: RT + "المناطق"