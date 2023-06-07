بلينكن يتحدث عن لقائه مع بن سلمان ويثير تفاعلا (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن وردة فعله على سؤال كيف سارت الأمور بالاجتماع مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

مقطع الفيديو المتداول نشرته إليزابيث هاغيدورن، مراسلة شؤون البيت الأبيض في Al-Monitor، حيث تسأل بلينكن قائلة: "الوزير بلينكن كيف كان اجتماعك مع ولي العهد؟"، ليجيب بلينكن "أمسية سعيدة" لتعاود المراسلة السؤال: "ما الذي ناقشتموه؟" ليرد بلينكن مكتفيا بالقول: "الكثير".

NEW: Blinken has returned from his meeting with MBS in Jeddah, tells me they discussed “a lot.” pic.twitter.com/jTc036wHPG — Elizabeth Hagedorn (@ElizHagedorn) June 6, 2023

وقد أعاد المغردون نشره على نطاق واسع.

المراسلة: بعد اجتماع ساعتين مع ولي العهد السعودي ما الذي تم مناقشته؟



وزير الخارجية الأمريكي بلينكن: "الكثير". pic.twitter.com/MojgOKwSSZ — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) June 6, 2023

- المراسلة لوزير الخارجية الأمريكي:

بعد اجتماع ساعتين مع ولي العهد السعودي ما الذي تم مناقشته؟

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- وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يرد: "الكثير".pic.twitter.com/TDiKe82LCN — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) June 7, 2023

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن لقاء بلينكن مع ولي العهد السعودي بدأ بعد منتصف الليل في جدة، ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إدارة علاقتها المعقدة مع الدولة الخليجية.

JUST IN: Blinken finished a ~ 2 hr 30 min meeting with #Saudi’s MBS. Tells Al-Monitor’s @ElizHagedorn they discussed “a lot”. Video from the lobby in Jeddah moments ago: https://t.co/qhNVW4PvcO — Joyce Karam (@Joyce_Karam) June 6, 2023

وتوترت العلاقات بين البلدين، لا سيما في أعقاب قتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي حمّل تقرير استخباراتي أمريكي ولي العهد المسؤولية عنه.

وفي أكتوبر قال بلينكن إن الولايات المتحدة ستراجع "عواقب" قرار مجموعة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط.

وقبل أيام قليلة من رحلة بلينكن، قالت السعودية مرة أخرى إنها ستخفض إنتاج النفط ابتداء من يوليو وهي خطوة من المرجح أن ترفع الأسعار على الأمريكيين.

المصدر: CNN