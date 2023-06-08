ممثل هوليوودي شهير يكسر صمته ويتحدث عن حمل صديقته الكويتية نور الفلاح بابنه الرابع (فيديو)

أعرب النجم السينمائي آل باتشينو (83 عاما)، عن سعادته بأن يصبح أبا في سن متأخرة، حيث كسر صمته عن حمل صديقته الكويتية نور الفلاح (البالغة من العمر 29 عاما) لأول مرة.

وتشارك النجم السينمائي الأيقوني مشاعره الحقيقية حول وصول طفله الرابع الوشيك - الأول له مع صديقته نور الفلاح - أثناء نزهة في لوس أنجلوس يوم الاثنين الماضي، حيث دحض الشائعات عن الدراما وانزعاجه من إعلان الحمل.

هذا وسارع "آل"، الذي لديه ثلاثة أطفال آخرين من امرأتين، إلى توضيح مدى أهمية هذا الحمل بالنسبة له، لأنه جاء في وقت متأخر جدًا من حياته، حيث قال عندما سأله مصور عما إذا كان "متحمسا" للترحيب بطفل آخر: "إنه أمر خاص (مميز) جدا..لقد كان دائما كذلك..لدي الكثير من الأطفال..لكن هذا أمر مميز حقا في هذا الوقت".

وأوضح آل باتشينو في الفيديو الحصري الذي حصلت عليه صحيفة "DailyMail"، أنه لا يعرف حتى الآن جنس الطفل.

وتأتي تصريحات آل باتشينو المبهجة لأخبار طفل صديقته وسط تكهنات وشائعات غاضبة حول ظروف الحمل، ويبدو أنها تغلق التقارير التي تفيد بأن الممثل كان أقل إثارة عندما تلقى الأخبار التي تتوقعها نور.

ومنذ أن تم الكشف عن الأخبار المتعلقة بآل ونور، انتشرت شائعات عديدة تشير إلى أن نجم سلسلة "العراب" طالب بإجراء اختبار الحمض النووي، وأنه قد تم "خداعه '' من قبل شريكته.

ومع ذلك، أصر مصدر مقرب من آل باتشينو إزاء هذه الشائعات الكاملة والمطلقة لصحيفة "دايلي ميل"، أن النجم السينمائي "لا يمكن أن يكون أكثر سعادة" بشأن الأخبار، وهو أمر أكده بنفسه الآن.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم النجم الأمريكي في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية، إن عارضة الأزياء نور الفلاح البالغة من العمر29 عاما، حامل في شهرها الثامن، وذلك بعدما ارتبطت عاطفيا بنجم سلسلة أفلام "العراب" الشهيرة في أبريل من العام الماضي.

وفي أبريل من هذه السنة، شاركت الفلاح صورة لها مع آل باتشينو عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام"، حيث كانا متواجدين في معرض غاغوسيان الفني بمدينة نيويورك.

ولدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) كان قد أنجبها من صديقته السابقة جان تارانت، كما سبق له أن أنجب التوأم أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما من الممثلة والمغنية الأمريكية بيفرلي دانجيلو.

في مقابلة مع مجلة "نيويوركر" في العام 2014، كشف آل باتشينو عن رغبته بأن يكون جزءا من حياة أبنائه على عكس والده، الذي ترك عائلته عندما كان هذا الممثل الأمريكي في الثانية من عمره.

من هي نور الفلاح؟

ولدت نور الفلاح في الكويت من أب كويتي وأم أمريكية، ولكنها نشأت وترعرعت في الولايات المتحدة، بحسب مجلة "هاربرز بازار" الأمريكية.

وسبق لها أن ارتبطت عاطفيا بالموسيقي والمغني البريطاني ميك جاغر، في العام 2017، وبعدها واعدت الملياردير نيكولاس بيرغروين في العام 2018.

ودرست نور في جامعة جنوب كاليفورنيا، قبل أن تنتقل إلى جامعة كاليفورنيا للحصول على درجة الماجستير في التفلزيون وإنتاج الأفلام.

وتشغل نور حاليا منصب نائب رئيس مؤسسة "Lynda Obst Productions" في شركة "سوني"، في حين ذكرت تقارير أنها تعمل على إعداد فيلمين روائيين.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية + "دايلي ميل"