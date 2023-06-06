انسوا كل الأعذار.. ممثل أمريكي شهير يعبر عن أسفه لتحرشه بنساء خلال 3 عقود (صورة)

أعاد الممثل والسياسي الأمريكي الشهير السابق أرنولد شوارزنيغر، خلال سلسلة وثائقية جديدة عن حياته ومسيرته المهنية، النظر في مزاعم تاريخية تتعلق بتحرشه بالنساء.

وكان شوارزنيغر لاعب كمال أجسام وممثلا سينمائيا وحاكما لولاية كاليفورنيا الأميركية في وقت لاحق.

وقبل فترة وجيزة من إعادة انتخابه حاكما لولاية كاليفورنيا عام 2003، نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تقريرا عن مزاعم تحرشه بست نساء خلال ثلاثة عقود، لكن شوارزنيغر رفض حينها تلك الاتهامات، قبل أن يقر أخيرا في فيلم وثائقي سيعرض هذا الأسبوع بأنه "تصرف بشكل سيء".

وفي الفيلم الوثائقي يقول: "صحيح أنني كنت أشارك في مجموعة أفلام صاخبة، وقمت بأشياء لم تكن صحيحة، كنت أعتقد أنها كانت أمورا مرحة في ذلك الوقت"، بحسبما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضاف: "لكنني أدرك الآن أنني أسأت إلى ناس.. أريد أن أقول لهم إنني آسف بشدة لذلك، وأعتذر لأن هذا ليس ما أحاول القيام به".

وفي الوثائقي المكون من ثلاثة أجزاء، يصف شوارزنيغر رد فعله الأولي بأنه كان "دفاعيا"، حيث قال "الآن، يمكنني أن أنظر إلى الأمر.. لا يهم حقا الوقت الذي حدثت خلاله تلك الأشياء حتى لو كانت قبل 40 عاما، هذا كان خطأ، انسوا كل الأعذار".

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية