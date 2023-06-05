الفنان حسن يوسف يستذكر توفيق الدقن ومدبولي ورفلة ما يثير الجدل في مصر

روى الفنان حسن يوسف، ذكرياته مع بعض نجوم الزمن الجميل، ومنها حكاية الفنان توفيق الدقن مع الخمر، وحكاية الفنان عبد المنعم مدبولي وسبه على المسرح.

وقال حسن يوسف، خلال ندوة تكريمه، المقامة حاليًا في قصر السينما: توفيق الدقن كان بيرجع مونون ومن أول الشارع بيشتم الشارع كله لغاية ما يوصل البيت يشتم عياله.

وتابع قائلا: وفي مرة كان سايق عربية ومروح وفجأة صحي لقى نفسه في باترينة عمر أفندي في شارع عبد العزيز، وصوروه وقالوله عايزين نوريلك حاجة ووروله فيديو وهو راجع.

وأردف: وأقسم إنه مش هيحط خمرة في بقه وكان صادق في حلفانه، وأولاده كانوا السبب وبقى إنسان أطيب بكتير لما بطل الحكاية دي، وتفرغ لشغله أكتر وبقى نجم من نجوم المسرح.

كما تطرق للحديث عن الفنان عبد المنعم مدبولي، الذي يعد أول ممثل يشتم على المسرح، وقال: كنت بشتغل مع عبد المنعم مدبولي في مسرحية، وشتمني على المسرح وقالي يا ابن الكلب، وكان أول فنان يشتم على المسرح.

وأضاف حسن يوسف، متحدثا عن حلمي رفلة، وقال: بعتبره الأب الروحي للوسط الفني، وكان بيحافظ على علاقته مع كل الوسط، وبيراعى العلاقات الزوجية، وبيوفق بين أي فنانين، ولو أنا وشمس بنتخانق ييجي يصلح بينا.

من جانبه، رد المستشار ماضي الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن على تصريحات الفنان حسن يوسف، وقال: فنان عبقري وممثل لا يعوض، بحترمه وبحترم كل كلمة قالها، ومفيش أي خلاف بينّا، أستاذ حسن كان بيهزر، وفي احترام بينّا، هو لم يخطئ كان بيهزر معايا يوم تكريمه، ولو هيتكرم 100 مرة في اليوم هاجي له، كل الاحترام والتقدير له، دا رجل علم من أعلام السينما، ومقالش حاجة كان بيهزر.

وأردف نجل توفيق الدقن: أستاذ حسن قالي ازيك يا سيادة المستشار وقال على والدي فنان عبقري، ولم يخطىء، وبهنيه بتكريمه، الأستاذ حسن على راسي، لم يخطئ هو فنان في منتهى الأدب والتدين والعظمة.

المصدر: القاهرة 24