طفل يقدم "ورقة" للملك الأردني في حفل المضارب ويثير التساؤلات (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر طفلا يسلم الملك الأردني عبدالله الثاني ورقة خلال الحفل الذي أقيم الأربعاء في مضارب بني هاشم احتفالا بزفاف ولي العهد.

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وتساءل الناشطون عما قدمه الطفل للملك، وقال بعضهم إنها ورقة رسالة وآخرون علقوا بأنها "نقوط" أو مبلغ مالي يقدم بمناسبة الزواج.

من جهتها قالت وسائل إعلام أردنية، إن الحضور في حفل المضارب تفاجأوا بقيام طفل مشارك مع فرقة الرمثا للفنون الشعبية، بالسلام على الملك وتسليمه ورقة ليقوم الملك بوضعها في جيبه.

للمعلوم : الولد نقط الملك ما اعطاه ورقة ركز بالفيديو pic.twitter.com/EpnJsIQfb6 — همام الفريحات (@Hommamfreahat) May 31, 2023

اخخخ عسللللل معطي الملك ورقة وقام خباها له مستغل الفرص بافضل شكل 🤯pic.twitter.com/PjMGUHmHFh — AN94. (@shiiillla) June 1, 2023

وكان الملك عبدالله الثاني أولم أمس الأربعاء في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي لأكثر من 4 آلاف ضيف من مناطق المملكة كافة بمناسبة زفاف ولي العهد، جريا على العادات والتقاليد الأردنية.

وتخلل الحفل عروض فولوكلورية وتقليدية، وقد أهدى الملك عبدالله الثاني، سيفا من سيوف بني هاشم لولي العهد هو عبارة عن نسخة من سيف الملك عبدالله الأول، الذي صنع في الحجاز عام 1916.

المصدر: RT