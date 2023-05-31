مواطن مصري يخفي أسرارا حول جريمة بشعة في الكويت

شهدت الكويت جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مواطن يدعى مبارك الرشيدي، ويتوقف مصيرها على مواطن مصري تنتظر الكويت التحقيقات معه في مصر.

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وقال مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية" إن النيابة العامة وجهت إلى المتهم المحجوز على ذمة القضية تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد أن كانت تهمته في السابق هي الخطف.

ولفت المصدر إلى أن المتهم أنكر التهمة خلال تحقيقات النيابة، قائلاً: "أنا ما قتلت".

وأشار المصدر إلى متهم واحد فقط في القضية حتى الآن وهو المتهم الرئيسي الذي قرر القاضي تجديد حبسه لمدة شهر، بانتظار وصول التحقيقات التفصيلية من السلطات المصرية مع مواطن مصري شهد الجريمة المروعة وذهب إليه وفد أمني كويتي من وزارة الداخلية وشارك في إجراء التحقيقات معه.

ولفت المصدر إلى احتمالية دخول متهمين آخرين في هذه القضية، بعد انتهاء التحقيقات وجمع المعلومات والاستدلالات.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت منذ أيام،: إنه بناء على تعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد باستمرار عمليات البحث والتحري وجمع التحريات والاستدلالات عن المفقود مبارك الرشيدي، تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من فك رموز اختفائه والعثور على جثته في منطقة السالمي، وذلك بعد مجهود متواصل ومتفان من قبل رجال وزارة الداخلية.

وتتواصل تحقيقات الداخلية والنيابة العامة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي، منذ فقدان المواطن مبارك الرشيدي بمنطقة كبد في مارس الماضي، حتى العثور على جثته وتشييع جثمانه في جنازة رسمية وشعبية مهيبة.

المصدر: صحيفة القبس الكويتية