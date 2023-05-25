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مصر تسلم الكويت متهما في قضية فساد كبرى

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مصر تسلم الكويت متهما في قضية فساد كبرى
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أعلنت النيابة العامة في الكويت تسلم مواطن كويتي بعد ملاحقته في مصر على ذمة اتهامات تتصل بعمليات غسل أموال.

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وأوضحت النيابة الكويتية وفقا لصحيفة "الراي"، أن الأموال مستولى عليها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن تقدمت الكويت بملف استرداده لمصر.

وأضافت النيابة أنها ستباشر إجراءات التحقيق مع المتهم وصولا إلى الحقيقة في كامل أبعادها حماية للأموال العامة وصيانتها، ومكافحة للجريمة المنظمة في مختلف صورها وشتى أنواعها.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية

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