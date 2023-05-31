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رد فعل شقيق وعم رائد الفضاء السعودي علي القرني لحظة وصوله إلى الأرض (فيديو)

مجتمع

رد فعل شقيق وعم رائد الفضاء السعودي علي القرني لحظة وصوله إلى الأرض (فيديو)
رد فعل شقيق وعم رائد الفضاء السعودي علي القرني لحظة وصوله إلى الأرض
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نشرت قناة "الإخبارية" فيديو يوثق لحظة تلقي شقيق وعم رائد الفضاء السعودي على القرني خبر وصوله إلى الأرض، بعد قضاء 10 أيام في محطة الفضاء الدولية.

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ويظهر المقطع كلا من الشقيق والعم صحبة بعض الأطفال وهم يتابعون عبر التلفاز لحظات هبوط مركبة "دراغون"، ليقوما لاحقا باحتضان بعضهما البعض والسجود شكرا لله على عودة القرني سالما من الفضاء.

ووصل رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني اليوم الأربعاء إلى الأرض، بعد انفصال المركبة التي تحملهما عن محطة الفضاء الدولية. واخترقت "دراغون" المجال الجوي الأرضي وهبطت على السواحل الشرقية لولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان برناوي والقرني قد اختتما مهمتهما في محطة الفضاء الدولية أمس الثلاثاء، وبدأت رحلة العودة إلى الأرض، بعد 10 أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية.

المصدر: الإخبارية

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