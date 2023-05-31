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وصول رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي إلى الأرض (فيديو)

الفضاء

وصول رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي إلى الأرض (فيديو)
لحظة نزول رائدة الفضاء ريانة برناوي من مركبة دراغون
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وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى الأرض، بعد انفصال مركبة "دراغون" التي تحملهما عن محطة الفضاء الدولية.

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فيديو.. لحظة انفصال مركبة تقل رائدي الفضاء السعوديين القرني والبرناوي في طريق العودة للأرض
فيديو.. لحظة انفصال مركبة تقل رائدي الفضاء السعوديين القرني والبرناوي في طريق العودة للأرض

واخترقت "دراغون" المجال الجوي الأرضي، اليوم الأربعاء، وهبطت على السواحل الشرقية لولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة ملامسة المكوك لسطح الماء ثم وصوله إلى الأرض وسط فرحة عارمة من فريق التحكم بوصول الطاقم سالما، فيما تم إخراج برناوي والقرني بسلام.

من جهتها، هنأت وكالة "ناسا" الرائدين على نجاح المهمة، وقالت في تغريدة على "تويتر": "مبروك على المهمة الرائعة".

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو آخر نشرته "الإخبارية"، عودة مركبة "دراغون" التي تحمل ريانة برناوي وعلي القرني، إلى الأرض بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية، مشيرة إلى أن موعد هبوط رائدي الفضاء سيكون عند الـ5 إلى 6 صباحا بتوقيت المملكة والرحلة تستغرق نحو 12 ساعة.

وكان برناوي والقرني قد اختتما مهمتهما في محطة الفضاء الدولية أمس الثلاثاء، وبدأت رحلة العودة إلى الأرض، بعد 10 أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية.

وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء أن رحلة عودة القرني وبرناوي إلى الأرض بالانفصال عن محطة الفضاء الدولية تستغرق من 6 إلى 30 ساعة.

المصدر: الإخبارية

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