وصول رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي إلى الأرض (فيديو)

وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى الأرض، بعد انفصال مركبة "دراغون" التي تحملهما عن محطة الفضاء الدولية.

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واخترقت "دراغون" المجال الجوي الأرضي، اليوم الأربعاء، وهبطت على السواحل الشرقية لولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة ملامسة المكوك لسطح الماء ثم وصوله إلى الأرض وسط فرحة عارمة من فريق التحكم بوصول الطاقم سالما، فيما تم إخراج برناوي والقرني بسلام.

من جهتها، هنأت وكالة "ناسا" الرائدين على نجاح المهمة، وقالت في تغريدة على "تويتر": "مبروك على المهمة الرائعة".

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو آخر نشرته "الإخبارية"، عودة مركبة "دراغون" التي تحمل ريانة برناوي وعلي القرني، إلى الأرض بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية، مشيرة إلى أن موعد هبوط رائدي الفضاء سيكون عند الـ5 إلى 6 صباحا بتوقيت المملكة والرحلة تستغرق نحو 12 ساعة.

وكان برناوي والقرني قد اختتما مهمتهما في محطة الفضاء الدولية أمس الثلاثاء، وبدأت رحلة العودة إلى الأرض، بعد 10 أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية.

وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء أن رحلة عودة القرني وبرناوي إلى الأرض بالانفصال عن محطة الفضاء الدولية تستغرق من 6 إلى 30 ساعة.

"Congratulations on an outstanding mission."



The crew of the @Space_Station shared their thanks and farewells after Axiom Mission 2 undocked from the orbiting lab at 11:05am ET (1505 UTC). #Ax2 is scheduled to splash down off the coast of Florida tonight: https://t.co/1jjVHalVMBpic.twitter.com/u8N6ONRDgi — NASA (@NASA) May 30, 2023

المصدر: الإخبارية