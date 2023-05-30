الداخلية الروسية تقترح استحداث هيئة "العودة إلى الوطن"

اقترحت وزارة الداخلية الروسية استحداث هيئة للعودة إلى الوطن بدون اجتياز امتحان اللغة الروسية.

اقترحت وزارة الداخلية استحداث مؤسسة للعودة إلى الوطن في روسيا في إطار برنامج الدولة لإعادة المواطنين إلى الحضن الروسي. وتم نشر الوثيقة المتصلة بهذا الشأن على البوابة الفيدرالية لمشروع القوانين التنظيمية.

اقترحت الوزارة تصنيف الفئات التالية من الأشخاص كعائدين إلى الوطن:

مواطنو روسيا السابقون.

الروس المقيمون بشكل دائم في الخارج بعد 24 فبراير عام 2022 وقبل ذلك.

الأشخاص الذين ولدوا أو أقاموا بشكل دائم على أراضي روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية وكانوا من مواطني الاتحاد السوفياتي سابقاً.

الأشخاص الذين لديهم أقارب في خط تصاعدي مباشر، ولدوا أو أقاموا بشكل دائم على أراضي روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية أو الأراضي التي كانت تنتمي إلى الإمبراطورية الروسية أو الاتحاد السوفياتي داخل حدود الدولة الروسية، والذين لديهم جنسية أي منها.

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ويتم إثبات أن العائدين إلى الوطن لن يحتاجوا إلى تأكيد معرفتهم للغة الروسية. وسيكون بإمكانهم أيضا الحصول على تصريح إقامة بدون الحصول على إذن مسبق للإقامة المؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، توضح الوثيقة أسباب فقدان الوضع القانوني للمشارك في برنامج إعادة التوطين.

يذكر أن برنامج المساعدة في العودة الطوعية إلى الوطن الروسي تم تبنيه عام 2006. وكان وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف قد أشار في وقت سابق إلى أن أكثر من 1.1 مليون شخص قد انتقلوا إلى روسيا للإقامة الدائمة منذ بدء سريان مفعوله، ومنهم حوالي 80000 شخص في عامي 2022-2023.

المصدر: لايف