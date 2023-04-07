زعيم "السترات الصفراء": الفرنسيون لم يطلبوا فرض عقوبات ضد روسيا

قال تييري بول فاليت مؤسس رابطة "المواطنون بسترات صفراء"، النواة السياسية لحركة السترات الصفراء في فرنسا، إن شعب فرنسا لم يطلب فرض عقوبات ضد روسيا.

وشدد تييري بول فاليت، في حديث مع مراسل "نوفوستي"، على أن فرنسا وقعت في وضع صعب بسبب ذلك.

إقرأ المزيد

وأضاف: "فيما يتعلق بالعقوبات، يبدو الوضع مؤسفا. هناك تاريخ طويل فعلا للعلاقات بين فرنسا وروسيا، وهو مفعم بالأحداث وكان كل شيء جيدا بشكل عام. والآن تدهورت هذه العلاقات".

وشدد زعيم "السترات الصفراء"، على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبإيعاز من بروكسل، حشر نفسه في موقف معارض تماما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد بول فاليت، على أن الدول الغربية نفسها استفزت موسكو في الموقف مع الناتو.

وقال: "وما هي العواقب؟ الغاز، على سبيل المثال. الاقتصاد. من الواضح أن بوتين يمكنه قطع توريد الغاز والنفط إلى أوروبا، وبعد ذلك سيتعين على فرنسا البحث عن بدائل، وشراء الغاز على سبيل المثال من الولايات المتحدة أو من بلدان أخرى لكن بكلفة أعلى. كل هذا يضعنا في موقف صعب ومعقد. العقوبات ضد روسيا أثرت سلبا على الاقتصاد الفرنسي، وعلى الشعب الفرنسي الذي لم يطلب شيئا من هذا القبيل".

المصدر: نوفوستي