مصر.. قبلة مجدي يعقوب ليد إليسا تثير التساؤلات وملابسها تثير الجدل

أثيرت حالة من الجدل في مصر، بعد تقبيل طبيب القلب الشهير مجدي يعقوب يد الفنانة اللبنانية إليسا خلال حفل خيري بعنوان "ليلة من القلب" لصالح مؤسسة "مجدي يعقوب لأمراض القلب".

وظهرت إليسا في مقطع فيديو وهي تنحني لتحية الدكتور مجدي يعقوب، ثم اقتربت منه وقبلته، ورد عليها بتقبيل يدها، مما دفع العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن رد فعله تجاه الفنانة اللبنانية، قبل الهجوم عليه بسبب تقبيل يدها، معتبرين أن ذلك نظام متبع لدى العديد من الأشخاص الذين يعبرون عن احترامهم للنساء بهذه الطريقة منذ أيام "الزمن الجميل".

وظهرت إليسا بملابس أثارت الجدل علي السوشيال ميديا حيث ارتدت قميصا شفافا أسود، وأثارت هذه الملابس الجدل، في الوقت الذي ظهر فيه عدد من الفنانين أيضا بملابس شفافة أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية