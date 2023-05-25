تفاصيل وفاة مبتعثة سعودية غرقا في الولايات المتحدة

كشفت وسائل إعلام سعودية تفاصيل وفاة المبتعثة السعودية الشابة أثير آل خلبان غرقا في ولاية كانساس الأمريكية بحديقة غلاسير الوطنية.

وكان خبر وفاة الشابة أثير آل خلبان قد أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية بالمملكة، حيث كان مسؤولو الحديقة الجليدية قد أشاروا إلى أن امرأة تبلغ من العمر 28 عاما سقطت من جرف صخري مما أدى إلى وفاتها.

هذا وأكدت عائلة الفقيدة أثير خبر وفاتها، حيث كتب عبد الله خلبان، ابن عم أثير، على حسابه الرسمي في "تويتر": "‏إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت بنت ابن عمي أثير بنت عبد الرحمن بن سالم بن خلبان، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان والسكينة، وأن يرحمها رحمة الأبرار الله يرحم غربتها ويؤنس وحشتها".

إنا لله وإنا إليه راجعون

ببالغ الحزن والأسى

وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

توفيت بنت ابن عمي أثير بنت عبدالرحمن بن سالم بن خلبان

نسأل الله أن يتغمدهابواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلهاوذويها الصبر والسلوان والسكينة وان يرحمها رحمة الابرار الله يرحم… — عبدالله بن علي ال خلبان (@Aboabdulaziz321) May 24, 2023

وفي تصريحات لقناة "العربية"، أوضح عبد الله آل خلبان قائلا: "الأسرة فجعت بوفاة ابنة عمي أثير بعد أن سقطت في نهر في أميركا، فالخبر كان مؤلما على الأسرة التي طالما انتظرت عودة أثير من أمريكا ومعها شهادة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية، ولكن إرادة الله سبقت"، لافتا إلى أن أثير لم تعد إلى أسرتها في المملكة منذ أكثر من عام بسبب الدراسة، وأنها ذهبت للابتعاث برفقة شقيقها.

وبين أنها توفيت بعد أن سقطت في النهر خلال رحلة مع صديقاتها، متابعا: "الخطب جلل وكلنا ألم لوفاتها والحمد لله صابرين ومحتسبين، وننتظر نتائج التحقيقات لمعرفة ملابسات وفاتها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت جامعة جازان وفاة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان، التي وافاها الأجل بمقر بعثتها، حيث كتب المتحدث الرسمي لجامعة جازان عبر "تويتر"، في عزاء رئيس الجامعة: "يتقدم رئيس جامعة جازان مرعي القحطاني ومنسوبو الجامعة بخالص عزائهم وصادق مواساتهم لأسرة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان، التي وافاها الأجل بمقر بعثتها، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان".

المصدر: RT + "العربية"