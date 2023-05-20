مشهد مؤثر.. طالب سعودي يقبل قدمي أمه في معرض "آيسف 2023" بمدينة دالاس الأمريكية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لطالب سعودي يدعى فارس اليامي، يقبل قدم والدته بعد فوزه بجائزة متقدمة بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023" في مدينة دالاس الأمريكية.

وحصل فارس اليامي وهو من مدينة خميس مشيط السعودية على الجائزة الثالثة عن مشروعه النوعي "لقاحات شاملة شبيهة بالأجسام المضادة ضد فيروسات كورونا شديدة الخطورة"، في مجال العلوم الطبية الانتقالية ضمن معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023".

ونشر موقع "الإخبارية السعودية" مقطع فيديو على "تويتر" علقت عليه قائلة: "مشهد مُعبّر ابن الوطن الطالب فارس اليامي يقبل رجل والدته بعد فوزه بالمركز الثالث في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023".

وبدا اليامي أمام الصفوف الأولى من الحضور وهو يعانق والدته ثم ينزل إلى قدميها ليقبلهما.

ووقف بعدها ليقبل جبينها في لحظة مؤثرة خطفت مشاعر المشاهدين في قاعة التتويج ومتابعيه في العالم الافتراضي.

وتفاعل العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع مقطع الفيديو المؤثر، مثنين على مشاعر البنوة والأمومة التي أظهرها.

مشهد مُعبّر..



ابن الوطن الطالب "فارس اليامي" يقبل رجل والدته بعد فوزه بالمركز الثالث في المعرض الدولي للعلوم والهندسة #آيسف_2023.



-



pic.twitter.com/XPEZYuNTFn — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 19, 2023

ويُعد معرض "ريغينيرون" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.

وحصد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ممثلا بمؤسسة الملك عبد العزيز 27 جائزة في معرض "ريغينيرون" الدولي للعلوم والهندسة، ضمن مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، والذي أقيم في الولايات المتحدة من 13 إلى 19 مايو الجاري.

كما شاركت المملكة ممثلة في مؤسسة "موهبة" في معرض "آيسف 2023" كراع رئيسي، وقدمت 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية