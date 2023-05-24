زوجان مصريان يتركان أطفالهما الـ6 بينهم رضيعة وحيدين دون طعام ليومين والكويت تصدر قرارا عاجلا

ألقت الشرطة الكويتية القبض على زوجين مصريين بعد ترك أطفالهما الستة دون طعام لمدة يومين، ما دفع أحد أطفالهما للاتصال برقم وزارة الداخلية والإبلاغ.

وقال الزوج بعد القبض عليه إنه أصبح بلا عمل ودارت خلافات على إثر ذلك مع زوجته فترك لها المنزل وذهب إلى صديقه منذ 4 أشهر.

من جهتها، ذكرت الزوجة أنها تركت المنزل وذهبت لمنزل صديقتها بسبب خلافها مع زوجها.

وأوضحت الشرطة أن طفلين من الأولاد كانا يتناوبان على رعاية أختهم الرضيعة وعمرها 3 أشهر.

بتعليمات من وزير الداخلية :

• منع تجديد إقامات زوجين وافدين وأطفالهما الـ 6 ، الأم تركت الأطفال لأيام من دون طعام والأب يقيم لدى صديق.#وزير_الداخليةpic.twitter.com/Xl6gIECqaL — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) May 23, 2023

وبتعليمات من وزير الداخلية، قررت السلطات الكويتية منع تجديد إقامة الأسرة المصرية، بعدما ترك الأب والأم أبناءهما الستة وحدهم في المنزل من دون طعام لعدة أيام وفق تقرير الشرطة المجتمعية في الكويت.

وقررت الشرطة عدم تجديد إقامة الزوجين ومنحهما إقامة مؤقتة تنتهي مع نهاية العام الدراسي، وتسجيل قضية الإهمال في رعاية قاصر.

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المصدر: صحيفة "الأنباء" الكوتية