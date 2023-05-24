فنانة مصرية مشهورة تتزوج من مسؤول سعودي بارز

قال موقع "مصر تايمز" المصري نقلا عن مصادر إن المطربة المصرية أنغام تزوجت خلال الأيام القليلة الماضية من مسؤول سعودي بارز، حيث تعد هذه الزيجة الخامسة لها.

وكشفت المصادر وفقا للموقع المصري أن المطربة أنغام تزوجت من مسؤول سعودي بارز واحتفلت بزواجها فى حفل صغير اقتصر على المقربين.

يذكر أن المطربة أنغام أحيت حفل ليلة الموجي خلال الأيام الماضية فى السعودية على خشبة مسرح أبو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتزوجت أنغام 4 مرات، وكانت المرة الخامس مجرد شائعة انتشرت خلال المواقع العام الماضي 2022، إذ كان الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف، وأنجبت منه ابنها "عمر" ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي" وأنجبت منه طفلها الثاني "عبد الرحمن" وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.

وتزوجت سرا من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما، وفي فبراير عام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام أنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.

وكان زواجها من أحمد إبراهيم سببا رئيسيا في القطيعة بينها وبين صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري، لأن أحمد إبراهيم كان متزوجًا من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الزوج السابق لأصالة، حيث وصفت النجمة السورية أنغام بأنها "خرابة بيوت"، وفي المقابل أكدت أنغام أنها لم تكن صديقة مقربة لأصالة كما زعمت، وأنهما مجرد زميلتين في المهنة ومن المستحيل التصالح معها مرة أخرى.

يذكر أن، انتشرت شائعة منذ فترة تداولها رواد التواصل الاجتماعي، ربطت اسم الفنانة أنغام، بزيجة خامسة في حياتها، والزوج المحتمل هذه المرة هو الموسيقار هاني فرحات، قائد فرقتها.

وردت الفنانة أنغام بنفي عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قائلة: "الأخبار المتداولة عني غير صحيحة رجاء للمواقع (المحترمة) عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

المصدر: مصر تايمز