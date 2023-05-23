مصر تكشف أسباب خصم راتب لاعب المصارعة الهارب إلى فرنسا

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانا بشأن ما أثير حول خصم ما يزيد عن 14 ألف جنيه من لاعب منتخب مصر للمصارعة أحمد فؤاد بغدودة، الهارب إلى فرنسا.

وكانت بعثة مصر تتجه أول أمس السبت من مدينة الحمامات التي احتضنت المنافسات إلى تونس العاصمة للعودة إلى القاهرة ولكن اختفى اللاعب الشاب الذي حصل على الميدالية الفضية في وزن 63 كيلو وفشلت جميع المحاولات في العثور عليه.

وذكرت مصلحة الضرائب، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة، والذي قام بتوضيح الأمر رسميا للمصلحة.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

"اللاعب أحمد فؤاد بغدوده يتقاضى مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا من الإتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الإتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022 ، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن 6 أشهر".

وأضاف: "تم خصم 10% كضريبة كسب عمل بالإضافة إلى 3% رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة".

وتابع:" كان على اللاعب مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا، للانضمام للمشروع القومي للموهبة، في ضوء اللائحة الداخلية للإتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الإنتقال، وتم إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه".

وأكدت مصلحة الضرائب أن الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أكد أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه .

المصدر: وسائل إعلام مصرية