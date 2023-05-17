الزعيم عادل إمام يفاجئ إعلامي مصري ويمازحه على الهواء

فاجأ الفنان المصري القدير عادل إمام، الإعلامي شريف عامر، باتصال على الهواء مباشرة، ومازحه، أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ83، رفقة عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة لبلبة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مازح الزعيم عادل إمام الإعلامي شريف عامر على الهواء مباشرة، كما وجه الشكر له ويبدو عليه أنه بصحة جيدة، حيث أعرب عامر عن سعادته الشديدة لمداخلة الزعيم عادل إمام ببرنامجه، قائلا: "هسكت خالص من الفرحة، وانت مش عارف قيمتك عند الناس إيه، وانت السبب في إني علمت بنتين من بناتي عربي، وكنت باخد إجازة علشان أروح أفلامك في السينما".

في حين قال عادل إمام ممازحا: "لا قولي انتى قيمتي عندكوا إيه، عايز تقولي إنك ابن ناس وبناتك ميعرفوش عربي".

وكان عادل إمام قد فاجأ الإعلامي شريف عامر على الهواء مباشرة، حيث توجه إليه قائلا: "انت بتضحك ليه.. لسه قولنا حاجة، انت بتضحك ليه، مين ده؟."

واحتفل الزعيم عادل إمام يوم الأربعاء (17 مايو) بعيد ميلاده الـ83، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئته ومنهم الفنانة يسرا والفنانة لبلبة، والفنانة إلهام شاهين.

من جهتها، قالت إلهام شاهين: "عادل إمام بيجيله ناس من برا يشوفه مسرحياته بالطيارات وعمل كتير لمصر، وقدم موضوعات مهمة في منتهى البساطة وتناسب كل الطبقات والفئات، سواء كبير أو صغير ومثقف أو لا وبقاله 50 سنة وأكتر متربع على قمة النجومية ودي ظاهرة محصلتش، الزعيم قدم رسالة للجميع عن الطموح وأن مفيش مستحيل وبقوله بحبك يا عدولة، وبفرح لما بشوفه ومحدش في كل دول العالم بيسألنا على حد غير عادل إمام وبشكره على فنه وتاريخه".

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضحت الفنانة لبلبة قائلة: "أنا مع الزعيم في منزله وبنحتفل بعيد ميلاده، وهو سعيد بوجودنا جنبه، وبقوله كل سنة وانت طيب يا أجمل قلب لأنه أهم إنسان في حياتي وتوأم روحي، وأجمل أعمالي عملتها معاه ومقدرش أتخيل حياتي بدونه وهو عشرة عمري".

المصدر: "القاهرة 24"