أعظم وأنجح فنان في التاريخ..الممثل محمد عادل إمام يهنئ أباه الزعيم بعيد ميلاده الـ83 (فيديو)

وجه الممثل المصري محمد عادل إمام، نجل الزعيم عادل إمام، رسالة لوالده بمناسبة عيد ميلاده الـ83.







وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر محمد إمام مقطع فيديو يظهر لقطات مجمعة للزعيم من أفلامه ومسلسلاته، معلقا عليه بالقول: "‏أعظم وأنجح فنان في التاريخ.. وحشتنا يا زعيم".

جدير بالذكر أن النجم الكبير عادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 83 ويعتبر من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي.



أعماله السينمائية: طيور الظلام، والإرهاب والكباب، وخلي بالك من عقلك، والمنسي، واللعب مع الكبار، والإرهابي، وزهايمر، والسفارة في العمارة، وعريس من جهة أمنية، ومرجان أحمد مرجان.



أعماله المسرحية: مدرسة المشاغبين، وشاهد مشافش حاجة، والزعيم، وبودي غارد، والواد سيد الشغال، وأنا وهو وهي.

أعمال تلفزيونية: فرقة ناجي عطالله، وأحلام الفتى الطائر، ودموع في عيون وقحة، وفلانتينو.

المصدر: "مصراوي" + RT