كيف احتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟

يصادف اليوم الأربعاء، (17 مايو)، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ83، فكيف احتفل فيه؟

ظهر الزعيم عادل إمام اليوم، بصحبة مدير أعماله، عادل سليمان، وذلك احتفالا بعيد ميلاده الـ83.

في حين كشف المنتج عصام إمام، شقيق النجم عادل إمام، عن مظاهر احتفال الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ83.

وأشار المنتج عصام إمام لصحيفة "المصري اليوم" إلى أن عادل إمام سيحتفل بعيد ميلاده في جو أسري فقط بحضور أولاده وأحفاده، موضحا أن الزعيم يحب أن يرى في هذه المناسبة كل من يحبوه حوله.

وعن حالة الزعيم الصحية، قال المنتج المصري: "الزعيم بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض، وبطمئن جمهوره ومحبيه في العالم العربي، هو كويس جدًا، والشائعات الذي يتعرض لها من وقت لآخر أن حالته الصحية متدهورة، كلام غير صحيح تماما".

بشار إلى أن عادل إمام، يغيب عن جمهوره ومحبيه منذ 3 أعوام حيث كان آخر ظهور له بالدراما من خلال مسلسل "فالنتينو"، الذي عرض في عام 2020، وشاركه العمل الراحلة دلال عبدالعزيز والراحل سمير صبري وداليا البحيري ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين ومحمد الكيلاني وغيرهم، إخراج رامي إمام.

المصدر: "المصري اليوم"