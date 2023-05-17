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قبل 25 عاما.. القصبي يستذكر أول موقف له مع الفنان الراحل فهد الحيان

مجتمع

قبل 25 عاما.. القصبي يستذكر أول موقف له مع الفنان الراحل فهد الحيان
الفنان السعودي الراحل فهد الحيان
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استذكر الفنان السعودي ناصر القصبي، زميله الراحل الفنان فهد الحيان، كاشفا كيف تعرف عليه قبل 25 عاما.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب ناصر القصبي: "كنا نصور مشهدا في نادي الشباب مع مجموعه ممثلين جدد لا أعرفهم..أثناء التصوير رأيت ريأكشن عفوي على أحدهم بدون افتعال..أعجبني، ودل على موهبة قادمة، سألته عن أسمه قال لي فهد الحيان..كان ذلك قبل 25 سنة".

وأضاف: "بعدها جمعتنا علاقة طويلة استمرت 15 سنة حتى استقل بأعماله الخاصة..اليوم وأنا أعزيه و أعزي أهله وأولاده ومحبيه، وأرى محبة الناس له في كل مكان، أقول من أحبه الله أحبه الناس..رحم الله محبوبنا فهد وأسكنه فسيح جناته".

ويوم الاثنين، رحل عن عالمنا الممثل السعودي فهد الحيان إثر أزمة قلبية، عن عمر يناهز 52 عاما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

المصدر: RT

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