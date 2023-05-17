فنانة كويتية تتعرض لجلطة قلبية متأثرة بوفاة الفنان السعودي فهد الحيان (فيديوهات)

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بجلطة قلبية عقب سماع خبر وفاة صديقها الفنان السعودي فهد الحيان إثر ذبحة صدرية، عن عمر يناهز 52 عاما.

وفي مقطع فيديو نشره الفنان عبد العزيز المسلم خلال زيارته للشعيبي في مستشفى الأميري، ظهرت الفنانة الكويتية راقدة على سرير المشفى باللباس الأسود، حيث تمنى لها الشفاء والصحة قائلا: "أجر وعافية هيا..إن شاء الله عسى الله يشافيك ويعافيك".

وأثناء جلوسها على سريرها بالمستشفى التي تخضع فيه لعلاج حالة السكر المزمن التي تعاني منها منذ أيام، ظهر على هيا الشعيبي الحزن وهي تتحدث عن استقرار حالتها الصحية وجهود الأطباء معها بسبب تأثرها بوفاة فهد الحيان وهي الحالة التي تعيشها منذ سمعت خبر الوفاة، مؤكدة أن وضعها الصحي أصبح أفضل حالا الآن.

وبينت أن الأطباء بذلوا جهدا كبيرا لإنقاذها من الجلطة التي أصابتها.

الفنانة هيا الشعيبي تتعرض لجلطة بعد وفاة الفنان فهد الحيان رحمه الله 💔. pic.twitter.com/FVp9WzqPNI — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 16, 2023

وفي وقت سابق، ذكرت هيا الشعيبي أن الأطباء حذروها من الإصابة بجلطة في قلبها بسبب تذبذب حالة السكر التي تعاني منها، إذ أن مؤشر السكري في الدم كان ينخفض ويرتفع بصورة متواترة.

وكانت الفنانة الكويتية قد نعت فهد الحيان بكلمات مؤثرة، معربة عن صدمتها بسبب سماع خبر الوفاة أثناء تواجدها بالمستشفى، وطلبت من أهله الاتصال بها وطمأنتها متمنية أن يكون الخبر مجرد شائعة سخيفة.

وانتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر انهيار هيا الشعيبي، وهي تبكي، وتطلب من متابعيها أن يخبروها إن كان خبر وفاة فهد الحيان حقيقة أم مجرد إشاعة، مشيرة إلى أنها حاولت الاتصال به لكنه لم يُجب.

هيا الشعيبي:



تبكي بعد سماعها بخبر وفاة الفنان فهد الحيان💔pic.twitter.com/BdhyIeP5on — HereandHere (@HereandHere) May 15, 2023

جدير بالذكر أن هيا الشعيبي وفهد الحيان كانا قد تشاركا ببطولة مسلسل غشمشم، وجمعتهما علاقة صداقة قوية وكانا يتواصلان خلال السنوات الأخيرة رغم ابتعاد الحيان عن الساحة الفنية.

المصدر: RT + "ليالينا"