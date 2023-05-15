جامعة كوبان الروسية توقع اتفاقيات تعاون مع المؤسسات التعليمية السعودية

أعلنت جامعة كوبان الحكومية الروسية أنها وقعت مذكرات تعاون ثقافي وتعليمي مع عدد من المؤسسات التعليمية في السعودية.

وخلال زيارة أجراها وفد من الجامعة برئاسة مديرها، ميخائيل أستابوف إلى المؤسسات التعليمية في السعودية مؤخرا جرت مفاوضات مع ممثلين عن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وإدارة جامعة الملك فيصل والمعهد الصناعي الوطني بالأحساء، بهدف إقامة وتطوير تعاون فعال متبادل المنفعة في مجال تعليم وتعزيز اللغة والثقافة الروسية، ومن أجل أن تساهم جامعة كوبان الحكومية في تقديم الدعم لتدريس اللغة الروسية لطلاب المدارس في السعودية.

RT

وأشارت الجامعة إلى أن مشروعها التعليمي الثقافي الجديد يهدف إلى إيجابية عن روسيا بين شباب دول الشرق الأوسط، وتطوير استراتيجية التدويل في الجامعة مع التركيز على دول الشرق الأوسط.

RT

وحول الموضوع قال مدير جامعة كوبان ميخائيل أستابوف: "تدريس اللغة الروسية في مدرسة النخبة النموذجية السعودية سيبدأ من الأول من سبتمبر القادم، في سياق المفاوضات ومناقشة خطط تطوير علاقاتنا ، وقد تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن فتح قسم لتدريس اللغة الروسية في المدرسة، وكذلك استحداث مراكز للغتين الروسية والعربية في مؤسساتنا التعليمية، كذلك ، وبمشاركة وفد كوبان ، تم الافتتاح الكبير للصفوف ونادي اللغة الروسية ، وأعلن يوم 2 مايو يوم اللغة الروسية في مدرسة النخبة".

RT

وأشار أستابوف إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تطوير شراكات في مجال العلوم والتعليم مع جامعة الملك فيصل، إحدى أعرق مؤسسات التعليم العالي العامة في المملكة العربية السعودية، ومع معهد الصناعة الوطني السعودي الذي يقوم بتدريب الكوادر الوطنية لشركة Aramco.

المصدر: RT