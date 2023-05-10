مصر.. الأمم المتحدة تصدر بيانا حول دكتوراه سمية الخشاب المثيرة للجدل

أصدر مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر بيانا حول ما نشره فنانون عن تكريم منظمة أممية لهم، بعد إعلان الفنانة سمية الخشاب حصولها على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة.

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وجاء في بيان المركز اليوم الأربعاء، أنه نما إلى علم مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، من خلال تقارير إعلامية، إقامة فعالية يوم الأحد، 7 مايو، نظمتها جهة تُطلق على نفسها "منظمة الأمم المتحدة للفنون، وجرى خلال الفعالية، بحسب التقارير، تكريم عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وأكد مركز الأمم المتحدة للإعلام، أن الجهة المذكورة ليست ذات صلة بمنظومة الأمم المتحدة.

ودعا مركز الأمم المتحدة للإعلام، وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نشر الأخبار الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة في مصر، واستقائها من مصادرها الرسمية، سواء عبر المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة، أو من خلال النشرات الصحفية الصادرة من مكاتب الأمم المتحدة أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوم الاثنين الماضي، زعمت الفنانة سمية الخشاب، حصولها على الدكتوراه الفخرية من منظمة الأمم المتحدة للفنون ضمن احتفالية عيد الأب التي انطلقت الدورة السابعة منها يوم الأحد الموافق 7 مايو، بالإضافة إلى تكريم بعض الفنانين.

وشاركت الخشاب، متابعيها مجموعة من الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي تحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية.

وجذبت هذه المزاعم، تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن استغرابهم من منح الدكتوراه الفخرية لبعض الأسماء دون مبرر أو إنجازات جديرة بهذه الشهادة، من وجهة نظرهم، فالدكتوراه الفخرية هي شهادة تعطى للشخص تقديرا لإنجازاته، لكن لا يمكن لحاملها العمل بها.

المصدر: القاهرة 24