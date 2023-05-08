مصدر بالأمم المتحدة يرد على إعلان سمية الخشاب حصولها على دكتوراه فخرية (صور + فيديو)

انتشرت يوم الاثنين أخبار تفيد بحصول الفنانة المصرية سمية الخشاب على دكتوراه فخرية من منظمة تابعة للأمم المتحدة.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أنه وبالبحث وراء هذه المنظمة تبين أنها لا تمت بأي صلة لمنظمة الأمم لمتحدة.

وقال إن مصادر بالأمم المتحدة أكدت لـ"القاهرة 24"، إن الكيان الذي منح الدكتوراه الفخرية للفنانة سمية الخشاب وعدد آخر من الفنانين، لا يتبع المنظمة بأي شكل من الأشكال.

وبالبحث وراء المنظمة التي تزعم انتسابها للأمم المتحدة، تبين أنها غير مدرجة بين منظمات وأجهزة الأمم المتحدة، كما يوضح موقع المنظمة الرسمي على الإنترنت.

ولا يضم الموقع الإلكتروني للمنظمة المزعومة أي حسابات لها على وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المعهود عن المنظمات الأممية.

وأشار الموقع المصري إلى وجود صفحة تحمل اسم "منظمة الأمم المتحدة للفنون Unarts" ويتابعها نحو 30 شخصا، وأنشئت في نهاية شهر أبريل الماضي.

وفي وقت سابق، زعمت الفنانة سمية الخشاب حصولها على الدكتوراه الفخرية من منظمة الأمم المتحدة للفنون ضمن احتفالية عيد الأب التي انطلقت الدورة السابعة منها يوم الأحد الموافق 7 مايو، بالإضافة إلى تكريم بعض الفنانين.

وشاركت الخشاب مع متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، ظهرت من خلالها وهي تحمل الشهادة الفخرية.

المصدر: "القاهرة 24"