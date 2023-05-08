تلقى 3 رصاصات.. سعودي ينقذ 400 شخص بحائل (فيديو)

روى المواطن السعودي فيصل ظاهر الشمري تفاصيل مثيرة عن تدخله لتوقيف شخص كان يطلق النار خلال مناسبة بإحدى القاعات بها أكثر من 400 شخص في حائل شمال غرب المملكة.

وكشف ظاهر الشمري أنه أصيب بثلاثة طلقات نارية.

وأوضح الشمري من خلال مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة توقيفه لشخص كان يطلق النار خلال مناسبة بإحدى القاعات بحائل بها أكثر من 400 شخصا.

وقال الشمري: "شفت رجال طاح من إطلاق نار فاضطريت أن أركض يمه، وأمسك الرجال اللي معه سلاح".

وأضاف: "وأنا ماسكه قلت له أنا فلان خلّ السلاح، ويرمي علي حتى خلصت الذخيرة"، مردفا بالقول "إن مطلق النار كان في لحظة غضب يا إنك تدركه يا إنك تروح".

وأشار إلى أنه لم يدرك أنه أصيب بطلق ناري إلا بعد انتهاء الذخيرة وتوقف إطلاق النار.

ونوه الشمري أيضا أنه تلقى طلقة برجله اليمنى سببت له كسر في الكاحل، بينما أصيب بطلقتين في قدمه اليسرى.

المصدر: موقع "تواصل"