السفير السعودي لدى إسبانيا يكشف حقيقة تعرضه وعائلته لحادثة سرقة وتعرضه لإصابة

كشف السفير السعودي لدى إسبانا عزام بن عبد الكريم القين حقيقة الأنباء المتداولة حول تعرضه وعائلته لحادثة سرقة والاعتداء عليه.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب القين موضحا: "نشرت صحيفة ABC الإسبانية صباح هذا اليوم ونقلته وكالات أخرى، تعرض السفير السعودي وعائلته لحادث سرقة في العاصمة مدريد من قبل أشخاص بدافع السرقة، وذكرت أيضا أنه أثناء الدفاع عن نفسه تعرض إلى إصابة في الرأس!"

وأضاف السفير السعودي: "الخبر برمته خال من الصحة ولا أساس له بالمطلق، وأنا لا أزال أتمتع بإجازتتي السنوية مع أسرتي في ربوع المملكة الغالية، وفي أتم صحة وعافية".

نشرت صحيفة ABC الاسبانيه صباح هذا اليوم ونقلته وكالات اخرى ، تعرض السفير السعودي وعائلته لحادث سرقة في العاصمة مدريد من قبل اشخاص بدافع السرقة، وذكرت ايضاً انه اثناء الدفاع تعرض الى اصابة في الرأس…!

الخبر برمته خالي من الصحة ولا اساس له بالمطلق ، وانا لا ازال اتمتع بأجازتتي… — عزام بن عبدالكريم القين (@AzzamAlgain) May 3, 2023

وكانت صحيفة "ABC" الناطقة بالإسبانية قد زعمت أن السفير وعائلته قد تعرضوا لسطو في شارع دون رامون دي لا كروز في حي سلمنكا بالعاصمة مدريد، وأنه قد تمت سرقة ساعة روليكس قيمتها 25 ألف يورو.

المصدر: "عكاظ" + RT