السعودية.. تسلم موظف نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمريكي يثير جدلا

أفادت الخارجية السعودية بأن وكيل الوزارة لشؤون المراسم في السعودية، عبد المجيد السماري، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد في البلاد، مايكل راتني، اليوم الخميس.

وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت وزارة الخارجية السعودية: "نيابة عن سمو وزير الخارجية.. وكيل الوزارة لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعيّن لدى المملكة، مايكل راتني".

ويعتبر مايكل راتني هو عميد كلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية، وهو موظف قديم في السلك الدبلوماسي منذ عام 1990، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تساؤلهم عن سبب تسلم وكيل الوزارة لأوراق اعتماد السفير الأمريكي إذ عادة ما يتسلمها وزير الخارجية نفسه، حيث كان وزير الخارجية السعودي السابق إبراهيم العساف، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمريكي السابق جون أبي زيد في 8 مايو من عام 2019، كما تسلم وزير الخارجية السعودي الراحل، سعود الفيصل، أوراق اعتماد السفير الأمريكي الأسبق، جوزيف ويستفال، عام 2014.

وفي هذا الصدد، علق أحدهم قائلا: "موظف يستقبل وياخذ أوراق السفير..هيمنة أمريكا بح خلاص فونش..الآن دور… السعودية العظمى..روسيا ..الصين"، فيما قال آخر: "هذي رسالة للسفير الجديد ومرجعه".

موظف يستقبل وياخذ اوراق السفير….

هيمنة امريكا بح خلاص فونش.

الان دور…



السعودية العظمى

روسيا

الصين — اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين (@dclatto991) April 27, 2023

هذي رسالة للسفير الجديد ومرجعه.. — Thamer (@iThamer10) April 27, 2023

وشغل راتني منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام وإسرائيل والفلسطينيين، ومن 2015 إلى 2017 شغل منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، وغيرها من المناصب في وزارة الخارجية الأمريكية.

المصدر: RT