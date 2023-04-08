صحيفة: إدارة بايدن لم تراجع العلاقات مع السعودية

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن البيت الأبيض لم يراجع العلاقات مع الرياض، على الرغم من تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن "العواقب" على المملكة بعد خفض "أوبك+" لإنتاج النفط العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور أشهر لم تكن هناك أي عواقب أو تغييرات، وأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز قام بزيارة غير معلن عنها للسعودية هذا الأسبوع للتأكيد على العلاقات الوثيقة بين الاستخبارات الأمريكية والسعودية.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الإدارة الأمريكية لم تجر أي مراجعة للعلاقات مع السعودية، بينما كانت هناك مختلف المناقشات بين محتلف الهيئات والوكالات، ومشاورات دبلوماسية حساسة في إطار العملية الطبيعية لصياغة السياسات، ولكن لم تبدأ أي مراجعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد أعلن أن الإدارة الأمريكية لن تكشف عن أي وثيقة متعلقة بنتائج إعادة النظر في العلاقات بين واشنطن والرياض، مضيفة أن مثل هذه الوثيقة لا توجد على الإطلاق.

وأضافت الصحيفة، بناء على تصريحات المسؤولين، أن الإدارة الأمريكية أعلنت عن مراجعة العلاقات فقط بسبب إحراجها من خلال قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط.

المصدر: "بوليتيكو"