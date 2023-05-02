مصر.. تطور جديد في قضية وفاة مدير بنك بسبب كلب زوج مذيعة

قررت السلطات المصرية تجديد حبس زوج المذيعة أميرة شنب 45 يوما؛ في واقعة عقر الكلب لجاره وإصابته إصابات بالغة تسببت في وفاته.

وفي التفاصيل، جددت جهات التحقيق في الجيزة، يوم الثلاثاء، حبس زوج المذيعة أميرة شنب، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن اتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جاره بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة، حتى وفاته.

وكانت جهات التحقيق قد قررت سابقا عرض القضية على محكمة الاستئناف، لتحديد موعد أولى جلسات محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب، في حين توفي مدير البنك محمد الماوي بعد أن عقره كلب المذيعة أميرة شنب بالشيخ زايد، وكانت هناك تحقيقات موسعة في هذه الواقعة.

وفي وقت سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس زوج أميرة شنب احتياطيا على ذمة التحقيق معه لنفس الاتهام.



المصدر: "القاهرة 24"