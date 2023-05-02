مصر.. المتحف القومي يعلق على حفل الفنانة أصالة المرتقب بعد غضب كبير في مواقع التواصل

علقت إدارة المتحف القومي للحضارة في مصر على مطالبات إلغاء حفل الفنانة السورية أصالة نصري، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو الجاري.

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وكتب المتحف القومي للحضارة على صفحته الرسمية في "فيسبوك": تنوه إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بأن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس، وإنما فى بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف، والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال".

أضاف: "تهيب إدارة المتحف بعدم الزج باسمه فى أي خبر متعلق بهذا الحدث من قبل المنظمين أو أي شخص آخر أو هيئة أخرى، وتشكر إدارة المتحف الجميع على التفهم وحسن التعاون".

وكان "هاشتاغ": "إلغاء حفل أصالة في مصر" و "أصالة غير مرحب بها" قد تصدرا "تويتر"، وذلك بسبب استياء وغضب العديد من المصريين من تصريحات أصالة حيث اعتبروها إنكارا لدور مصر في مشوارها الفني ورحلة نجوميتها، إذ أنها كانت قد قالت: "تاريخي كله الفضل فيه للمملكة العربية السعودية فقط والتي سأظل مدينة لها العمر كله".

ورأى العديد من النشطاء أن أصالة قد قللت من شأن مصر التي عاشت فيها واكتسبت الشهرة والنجومية من خلالهاـ واعتبر بعضهم أنه من الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات.

المصدر: RT