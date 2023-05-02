حفل أصالة نصري المرتقب بمتحف الحضارات يثير غضب المصريين

علقت الفنانة السورية أصالة على انتقادات الجمهور المصري ورفضه إقامتها الحفل في مصر يوم الجمعة المقبل، بمتحف الحضارات المصرية وتداول هاشتاغ "أصالة غير مرحب بها"

وبعد تداول "هاشتاغ": "إلغاء حفل أصالة في مصر" و "أصالة غير مرحب بها"، في "تويتر"، ردت أصالة على إحدى المعجبات ومسانديها ضد حملة إلغاء حفل أصالة في مصر، حيث قالت المعجبة: "أصاله بصوتها العظيم وإحساسها أضافت للفن المصري، شكلنا مع صوتها وأغانيها ذكريات شاركتنا في احتفالاتنا وأحزاننا..كلمة شكرا قليلة يا أصالة..أهلا بيكي في وطنك الثاني مصر يا حبيبتنا".

لترد أصالة: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وما ضفت إلا محبة جديدة لمصر العظيمة".

أنا ازددت بمصر شهره ومجد وماضفت إلّا مُحبّه جديده لمصر العظيمه — Assala (@AssalaOfficial) May 2, 2023

ويأتي ذلك بعد أن أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من اختيار الفنانة السورية أصالة نصري، لتقديم حفل في متحف الحضارات العريق كما انتقدوا كون الشركة المنظمة للحفل تعود لنجلهاـ لافتين إلى أنه من الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات، كأنغام وشيرين عبد الوهاب.

واجتاحت موجة الغضب "تويتر" بسبب تصريحات سابقة لأصالة خلال حفلها بموسم الرياض، التي اعتبرت وقتها إنكارا لدور مصر في مشوارها الفني ورحلة نجوميتها، حيث قالت: "تاريخي كله الفضل فيه للمملكة العربية السعودية فقط والتي سأظل مدينة لها العمر كله".

ورأى العديد من النشطاء أن أصالة قد قللت من شأن مصر التي عاشت فيها واكتسبت الشهرة والنجومية من خلالها.

أصالة مين دي اللي تحيي الحفل😠

اللي أنكرت خير مصر عليها😠

دي خانت وطنها🤚

عندنا مطربات عالميات👌

زي آمال ماهر وأنغام ومي فاروق وياسمين علي ونسمة محجوب🥰

والسوبرانو المصرية أميرة سليم🥰#لا_لحفل_اصالة#اصالة_غير_مرحب_بها#اصالة_لا_تمثل_الفن_المصري#ارجع_ياسورى_ابنى_بلدكpic.twitter.com/z1M28ECMC5 — Menna Allah (@ommalek18475173) May 2, 2023

#اصالة_غير_مرحب_بها

يا ناكر المعروف ازاي تساوي راسك برأس الملوك

ناكر المعروف من اسوء المخلوقات على وجه الارض

غير مرحب بيكي أساسا في مصر

العيب على اللي بيعلي قدر اللي زيك pic.twitter.com/LOaYQ05tdk — م.أسامة عبدالله (@Engusamaabdulla) May 2, 2023

المصدر: RT