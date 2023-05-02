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حفل أصالة نصري المرتقب بمتحف الحضارات يثير غضب المصريين

مجتمع

حفل أصالة نصري المرتقب بمتحف الحضارات يثير غضب المصريين
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علقت الفنانة السورية أصالة على انتقادات الجمهور المصري ورفضه إقامتها الحفل في مصر يوم الجمعة المقبل، بمتحف الحضارات المصرية وتداول هاشتاغ "أصالة غير مرحب بها"

وبعد تداول "هاشتاغ": "إلغاء حفل أصالة في مصر" و "أصالة غير مرحب بها"، في "تويتر"، ردت أصالة على إحدى المعجبات ومسانديها ضد حملة إلغاء حفل أصالة في مصر، حيث قالت المعجبة: "أصاله بصوتها العظيم وإحساسها أضافت للفن المصري، شكلنا مع صوتها وأغانيها ذكريات شاركتنا في احتفالاتنا وأحزاننا..كلمة شكرا قليلة يا أصالة..أهلا بيكي في وطنك الثاني مصر يا حبيبتنا".

لترد أصالة: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وما ضفت إلا محبة جديدة لمصر العظيمة". 

ويأتي ذلك بعد أن أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من اختيار الفنانة السورية أصالة نصري، لتقديم حفل في متحف الحضارات العريق كما انتقدوا كون الشركة المنظمة للحفل تعود لنجلهاـ لافتين إلى أنه من الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات، كأنغام وشيرين عبد الوهاب.

واجتاحت موجة الغضب "تويتر" بسبب تصريحات سابقة لأصالة خلال حفلها بموسم الرياض، التي اعتبرت وقتها إنكارا لدور مصر في مشوارها الفني ورحلة نجوميتها، حيث قالت: "تاريخي كله الفضل فيه للمملكة العربية السعودية فقط والتي سأظل مدينة لها العمر كله".

ورأى العديد من النشطاء أن أصالة قد قللت من شأن مصر التي عاشت فيها واكتسبت الشهرة والنجومية من خلالها.

المصدر: RT

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