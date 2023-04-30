مصر.. فوز 16 ألف مواطن بالقرعة الإلكترونية للحج

أعلنت السلطات المصرية اليوم الأحد، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي للعام الجاري، والتي تم إجراؤها بمقر وزارة السياحة والآثار بالعباسية.

وجرى إعلان النتائج بحضور سامية سامي، رئيسة الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيسة اللجنة العليا للعمرة والحج، وأعضاء اللجنة، وقيادات الإدارة المركزية للشركات بالوزارة، وممثلين عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلي قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

هذا وأجريت القرعة إلكترونيا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج تنفيذا للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي.

وأسفرت نتيجة القرعة عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة، حيث يمكن لشركات السياحة المنفذة للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الإلكترونية من خلال مواقعها الإلكترونية من البوابة المصرية الموحدة للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق البوابة ذاتها.

من جهتها، بينت سامية سامي أن موسم الحج السياحي هذا العام شهد زيادة في إقبال عدد المواطنين المتقدمين له بنسبة 7% عن العام الماضي، وأنه يناسب كافة المستويات ويغطي كافة الشرائح المجتمعية حيث تم تخصيص 75% من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي هذا العام للمستويين الاقتصادي والبري و 25% للمستوى الخمس نجوم، مؤكدة على حرص الجميع بأن يكون موسم الحج لهذا العام ناجحاً ومرضياً لكافة الحجاج.

وناشدت جميع الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج لهذا العام بالالتزام بالضوابط المنظمة للحج السياحي والبرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع الحاج، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للعمرة والحج في حالة اجتماع دائم للوقوف على مستجدات الأمور .

المصدر: "صدى البلد"