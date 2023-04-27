الحج للسعودية يثير أزمة في مصر

تقدم برلماني بمجلس النواب المصري بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن المغالاة والارتفاع الكبير في أسعار حج القرعة هذا العام مقارنة بأسعار الحج العام الماضي.

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وأشار النائب في طلب الإحاطة المقدم إلى أن أسعار حج القرعة تجاوزت الـ 175 ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت 95 ألف جنيه بالإضافة إلى تجاوز الحج البري 130 ألف جنيه هذا العام.

وأكد النائب أن هذا الأمر صعب على المواطن المصري تأدية ركن أساسي من أركان الإسلام وهو أداء فريضة الحج هذا العام في ظل الارتفاع في الأسعار وتذاكر الطيران، وأيضا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتساءل النائب في الطلب: ما هو دور اللجنة العليا للحج للحد من هذا الارتفاع؟ وما هو دور وزارة التضامن الاجتماعي في التنسيق مع الوزارات الأخرى والهيئات لدعم تخفيض تكلفة الحج على المواطن المصري البسيط؟.

المصدر: القاهرة 24