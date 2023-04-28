السعودية.. قبيلة تكافئ يمني أنقذ شقيقين من الغرق بهدية ثمينة (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تقديم قبائل الريث جنوبي السعودية هدية ثمينة جدا لمقيم يمني أنقذ شقيقين من الغرق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو حيث يظهر إهداء قبائل الريث جنوبي المملكة سيارة جيب 2023 ، لـ"أبو القيس اليمني" الذي أنقذ شقيقين من الغرق وسط السيول بشيول بعدما جرف السيل عمهما جابر الريثي، الذي توفي أثناء محاولته إنقاذهما.

وفي الفيديو، توجه أحد أفراد القبيلة لأبو القيس قائلا: "فعلت فينا جميل، وأعانك الله، وهذي هدية بسيطة رمزية، ويشهد الله أنك تستاهل أكثر، وبيض الله وجهك".

هذا ورد أبو القيس قائلا: "أنا ما سويت شيء، هذا واجب علي، وواجب ديني، وواجب أي شخص عربي يسويه، وأنتم ما تركتم شيء، الله يرفع قدركم".

قبايل الريث السعودية تهدي لصاحب الفزعه اليمني راعي الشيول اللي انقذ عيالهم من السيل صالح ابوقيس جيب مديل 23 pic.twitter.com/vGTWAbBAD1 — عبدالله بن عبود الشريف (@bdallhbnbwdals1) April 28, 2023

جدير بالذكر أن السيول كانت قد حاصرت اثنين من المواطنين أثناء بحثهما عن عددٍ من المواشي داخل أحد الأودية بالريث- شرق منطقة جازان، حيث قام عم الشقيقين بالتوجه إليهما بمركبته ذات الدفع الرباعي، إلا أن السيول جرفت المركبة، واصطدمت بصخرة، وتوقفت فقفز الثلاثة في السيل (العم وابنا شقيقه)" وتوفي العم، وتمكن الشقيقان من النجاة بعد أن قام وافد من الجنسية اليمنية بإخراجهما من وسط السيل.

المصدر: وكالات + RT