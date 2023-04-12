السعودية.. الرياح الهابطة في الحدود الشمالية "تقلب الأشياء رأسا على عقب" (فيديو)

أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض الحدود السعودية الشمالية لعواصف ورياح هابطة، اجتاحت البر وتسببت بأضرار كبيرة استمرارا لحالة الطقس المتقلب والرياح النشطة.

وتوقّع "المركز الوطني للأرصاد" في المملكة العربية السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، كما توقّع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

🔴 فيديو

اثار الرياح الهابطة على صاحب حلال في #الحدود_الشمالية

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. pic.twitter.com/RAGS2fvMlQ — طقس (@tqqs) April 12, 2023

وكشف أيضا أن الحالة المطرية على المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

هذا ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة .

بدوره، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

المصدر: صحيفة تواصل الإلكترونية