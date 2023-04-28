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زوجة الشيخ كامل تستشير بأمر دفنه بالولايات المتحدة أم إعادته إلى مصر

مجتمع

زوجة الشيخ كامل تستشير بأمر دفنه بالولايات المتحدة أم إعادته إلى مصر
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 أفاد الداعية حاتم الحويني بأن والده الداعية "أبو إسحاق الحويني" تلقى استشارة من زوجة الشيخ المصري عبدالله كامل الذي توفي مؤخرا، بخصوص دفنه بالولايات المتحدة أم إعادته إلى مصر.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الداعية حاتم الحويني توثيقا كتبه والده أبو إسحاق قال فيه إن زوجة الشيخ عبد الله كامل اتصلت به تستشيره هل يدفن الراحل في الولايات المتحدة، أم يعود إلى مصر ليواري الثرى فيها؟

وأشار إلى أن والده رد عليها بأنه (الشيخ الراحل) يُدفن حيث مات (الولايات المتحدة).

وعلق حاتم الحويني قائلا: "عادة الوالد (الشيخ أبو إسحاق الحويني) أن يوثق موت أحبابه في كتاب عنده، وهذا توثيقه في وفاة الشيخ عبدالله كامل رحمه الله".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بخبر وفاة الشيخ المصري عبد الله كامل داخل مسكنه بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز الـ38 عاما.

المصدر: RT

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